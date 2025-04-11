Ученые рассказали, какая профессия наиболее опасна для мозга

Согласно новому исследованию Университета Эксетера, полицейские в Великобритании более чем в два раза чаще получают черепно-мозговые травмы (ЧМТ), чем обычные граждане. Более того, те, кто получил травму на службе, имеют вдвое больший риск развития сложного посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Работа опубликована в журнале Journal of Head Trauma Rehabilitation (JHTR).

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В исследовании приняли участие 617 действующих сотрудников полиции из Англии, Шотландии и Уэльса. Оказалось, что 38% респондентов хотя бы раз получали ЧМТ — чаще всего это были случаи потери сознания, спутанности сознания или потери памяти. Для сравнения, среди населения в целом этот показатель составляет 12%.

Особую тревогу вызывает тот факт, что 61% пострадавших полицейских получали такие травмы не один раз. Среди тех, кто получил ЧМТ во время службы, каждый пятый соответствует критериям вероятного развития сложного ПТСР — с ощущением вины, трудностями в контроле эмоций и нарушениями социальных связей.

Профессор Стэн Гилмор, бывший полицейский с 30-летним стажем, ныне исследователь Университета Эксетера, отметил:

«Ежедневная работа в условиях стресса, конфронтаций и риска — и без того тяжела. Добавьте к этому опасность травм головы и ПТСР — и вы получите настоящую бомбу замедленного действия. Мы нуждаемся в регулярном мониторинге и долгосрочной поддержке офицеров после подобных травм».

Ученые также выяснили, что повторные ЧМТ связаны с серьезными нарушениями в повседневной жизни: ухудшением рабочих показателей, разладом в семье и проблемами в выполнении родительских обязанностей. Полицейские жалуются на хронические головные боли, бессонницу и ухудшение концентрации.

Ведущий исследователь, доктор Ник Смит, подчеркнул:

«Сегодня многие офицеры борются сразу с двумя последствиями: травмой мозга и ПТСР. Им необходимы протоколы, аналогичные тем, что используются в спорте при сотрясениях: с четкой диагностикой и поэтапным возвращением к службе».

Авторы работы призывают к обязательным проверкам на ЧМТ и ПТСР в рамках плановых медицинских осмотров, а также к созданию системы немедленной помощи. По мнению исследователей, протокол диагностики и поддержка должны быть неразрывно связаны — «если ты не прошел тест в понедельник, во вторник ты уже должен получать помощь».