Ученые выяснили, откуда берутся кошмарные сны

Новое исследование дало свежие данные о связи между ночными кошмарами и нарушениями сна, сообщает Uhealthy. С применением носимой электроники исследователи выяснили, что ночи с частыми пробуждениями и нарушенным сном нередко сопровождались кошмарами. При этом сами по себе кошмары не влияли на ухудшение сна в последующие дни. Это позволяет предположить, что именно прерывистый сон может способствовать появлению кошмаров, а не наоборот.

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В исследовании участвовал 61 взрослый житель США. Все участники носили устройство DREEM 3, которое с помощью сенсоров отслеживало мозговую активность и формировало подробные данные о фазах сна. Также участники ежедневно вели дневники, где отмечали качество сна и описывали свои сны. Кошмары определялись по установленным критериям — наличие элементов угрозы, страха и других негативных эмоций.

Одним из ключевых показателей был объем времени, проведенного в фазе глубокого сна (N3), играющей важную роль в физическом восстановлении организма. Результаты показали: вероятность появления кошмаров возрастала после ночей с нарушенным сном. При этом сами кошмары не вызывали ухудшения сна на последующие ночи.

Интересно, что после ночей с кошмарами фиксировалось больше времени в глубокой фазе сна. Исследователи предполагают, что это может быть компенсаторной реакцией организма на недостаток качественного сна в предыдущие ночи — своего рода попытка восстановить баланс.

Также было отмечено, что субъективные оценки сна, предоставляемые участниками, не всегда совпадали с объективными физиологическими данными, что подчеркивает важность инструментальных методов мониторинга сна для получения точной информации.