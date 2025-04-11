В России ускорили генетическую перинатальную диагностику

В Нижегородском областном клиническом диагностическом центре внедрен метод ранней перинатальной диагностики OSCAR для выявления генетических аномалий плода, таких как синдромы Дауна, Патау и Эдвардса.

© РИА Новости

Исследование теперь занимает 1,5-3 часа вместо 10-14 дней, что позволяет получить результаты и консультацию врача-генетика сразу после обращения. Для этих работ в центр закуплен новейший анализатор стоимостью свыше 6,5 млн рублей. Сейчас биоматериалы поступают из всех округов региона. Забор крови производится на 11-13 неделе беременности во время первого скрининга.

Анализатор также выявляет материнские риски, такие как преэклампсия, преждевременные роды и плацентарная недостаточность, сообщает сайт pravda-nn.ru. Ранняя диагностика позволяет врачам оперативно корректировать тактику ведения беременности, снижая риски неблагоприятных исходов.