Российские ученые разработали новую вакцину для аллергиков

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали новую вакцину, которая, как ожидается, будет эффективной при перекрестной аллергии. Вакцина будет выпускаться в форме инъекций. При этом, в отличие от существующих сейчас аналогов, пациентам потребуется делать в два-три раза меньше уколов.

«Аллергия на пыльцу березы часто сочетается с аллергией на фрукты, чаще всего яблоки и другие косточковые фрукты. Наши институты иммунологии ФМБА сделали комбинированную вакцину, которая лечит так называемые перекрестные аллергии. Эта вакцина генно-инженерная, то есть еще способна повышать иммунитет, вызывать более сильный ответ на тот аллерген, который в ней содержится, — рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, первая вакцина против аллергии была изобретена около века назад, а сейчас иммунологи представляют вакцину нового поколения.

Владимир Болибок также отметил, что в России существуют серьезные трудности с тем, чтобы попасть на прием к аллергологу: направление к этому узкому специалисту выдает терапевт (либо педиатр), однако нередко аллергиков направляют к ЛОРу или пульмонологу, пишет «360.

«Один лечит от аллергического насморка, назначая всякие гормональные спреи, другой — от бронхиальной астмы. В итоге вы к аллергологу попадете неизвестно когда. В таком случае существует риск развития поливалентной аллергии, которая может расползтись на несколько месяцев, — подчеркнул Болибок.

Перекрестная аллергия возникает у людей, чья иммунная система реагирует не только на контакт с определенными аллергенами, но и на контакт с продуктами питания, похожими на основной аллерген. Это довольно распространенная форма аллергии, хотя далеко не все пациенты знают, что страдают именно от нее.

В число продуктов, вызывающих перекрестную реакцию, входят морская или речная рыба (провоцирует аллергию на все морепродукты), мандарины (провоцируют аллергию на все цитрусовые), клубника (провоцирует аллергию на землянику, ежевику, бруснику), морковь (провоцирует аллергию на все продукты оранжевого цвета).

Ранее стало известно, что российские ученые синтезировали новый антибиотик, эффективный против золотистого стафилококка. Новый антибиотик действует по двум направлениям: мешает бактериям делиться и помогает организму чинить поврежденные клеточные мембраны. Ученые отметили, что новый препарат демонстрирует эффективность не только против стафилококка, но и против грибков и других инфекций. Золотистый стафилококк — один из основных источников внутрибольничных инфекций, которые приводят к повышенной смертности, увеличивают срок пребывания в больнице и повышают стоимость лечения.