Стало известно, какое молоко снижает риск мигрени

Ученые из Второй народной больницы Ляочэн (Китай) установили, что люди, употребляющие обезжиренное молоко вместо цельного, реже страдают от мигрени. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Nutrition.

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Научная работа была основана на данных Национального обследования здоровья и питания США (NHANES) за 1999–2004 годы. Ученые проанализировали данные более восьми тысяч человек, изучив их рацион, образ жизни и социально-демографические характеристики.

Результаты показали, что регулярное употребление обезжиренного молока коррелировало со значительно меньшим риском мигреней по сравнению с цельным молоком. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов, как возраст, индекс массы тела, уровень физической активности, рацион и уровень дохода.

По словам ученых, общая частота потребления молока не влияла на вероятность развития мигрени — решающим оказался именно тип молочного продукта. Исследователи отметили, что насыщенные жиры и некоторые липиды в цельном молоке могут усиливать воспаление, способствующее развитию мигреней. Обезжиренное молоко, напротив, содержит меньше подобных веществ. При этом оно остается надежным источником витамина D, кальция и рибофлавина — компонентов, которые потенциально могут снижать риск приступов.

Результаты также показали, что женщины сообщали о мигренях почти в два раза чаще мужчин — 24% против 13%. Однако положительное влияние обезжиренного молока наблюдалось в обеих группах.