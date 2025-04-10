В России разработали перчатку для предупреждения эпилепсии

В России была разработана уникальная перчатка для отслеживания двигательной активности, предназначенная для предупреждения эпилептических приступов. Прототип устройства был создан учащимися 5–8 классов в рамках образовательной программы Школы инженерного резерва (ШИР) Тюменского индустриального университета, сообщает пресс-служба НТИ.

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Перчатка оснащена датчиками, фиксирующими специфическую двигательную активность, которая может предшествовать или сопровождать эпилептический приступ. В реальном времени устройства анализируют полученные данные и отправляют уведомления пользователю или его близким через мобильное приложение при обнаружении подозрительных паттернов. Встроенный GPS позволяет оперативно определять местоположение человека.

Для обработки данных планируется использовать алгоритмы машинного обучения, которые будут выявлять аномальные движения, характерные для эпилепсии. Также разработчики предусматривают возможность интеграции устройства с медицинскими системами для дальнейшего анализа и поддержки, отметил руководитель ШИР Магомедрашид Гаджиев.

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Однако, несмотря на инновационный подход, данная разработка вызывает определённые сомнения у специалистов. Александр Захаров, эксперт Центра НТИ на базе СамГМУ, отметил, что эффективность устройства зависит от точности алгоритмов, которые должны корректно интерпретировать двигательные паттерны. В случае их неточной работы могут возникать ложные срабатывания или, наоборот, пропуск важных сигналов, что может снизить надёжность устройства.

Кроме того, Захаров подчеркнул «Известиям», что такие устройства требуют клинических испытаний и долгосрочного мониторинга для подтверждения своей эффективности и безопасности для пациентов.

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