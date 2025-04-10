Исследователи раскрыли секрет долголетия каталонки, умершей в 117 лет

Ученые раскрыли подробности обследования каталонки Марии Браньяс Мореры, которая скончалась в 2024 году в возрасте 117 лет и 168 дней. Специалисты изучили ее организм, чтобы узнать секрет долголетия пенсионерки.

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В рамках анализа ученые объединили геномику, транскриптомику, метаболомику, протеомику, микробиомику и эпигеномику. Подобные современные методы помогают произвести наиболее детальный анализ ключевых структур.

Образцы для анализа исследователи брали у Браньяс, когда ей уже было 116 лет. Она согласилась на это самостоятельно, так как была уверена, что это может помочь другим людям.

— В целом наше исследование показывает, что уникальный редкий генетический вариант, связанный исключительно со здоровым старением и увеличением продолжительности жизни M116, не был нацелен на какой-то один биологический процесс, — уточнили ученые.

По их словам, долголетие женщины можно объяснить редкой комбинацией в нескольких генах.

— Была комбинация редких вариантов в нескольких генах и процессах, которые, вероятно, работая сообща, способствовали ее замечательному долголетию, — цитирует заявление специалистов издание BioRxiv.

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