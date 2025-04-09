Оргазм признали эффективным методом борьбы с мигренью

Оргазм может облегчить симптомы мигрени, однако не всем людям подходит такой метод «лечения». Сексуальная активность может ухудшить состояние людей, страдающих от кластерных головных болей. Об этом изданию Daily Mail сообщила американский невролог Меган Доннелли со ссылкой на исследование немецких ученых из Мюнстерского университета.

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Мигрень часто сопровождается сильной пульсирующей болью, тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам. Такая головная боль может длиться от нескольких часов до нескольких дней, лишая человека работоспособности. Ученые активно ищут новые способы купирования приступов — и нередко обращают внимание на немедикаментозные методы.

Неожиданным способом облегчения симптомов мигрени может стать сексуальная активность. Это показало исследование немецких ученых с участием 402 человек. Согласно результатам, около 60% участников эксперимента сообщили о заметном улучшении самочувствия после оргазма. По мнению ученых, такой эффект объясняется резким выбросом «гормонов счастья» — дофамина, серотонина и эндорфинов, которые обладают выраженным обезболивающим действием.

Однако, по словам доктора Доннелли, такой метод не является универсальным. Комментируя результаты исследования, доктор отметила, что у трети испытуемых сексуальная активность, наоборот, усугубила симптомы. Особенно осторожными следует быть пациентам с кластерными головными болями.

Специалист рекомендует людям с мигренью обсуждать с врачом возможность использования сексуальных практик в качестве метода лечения. Подбор стратегии должен учитывать индивидуальные особенности и конкретный тип головной боли, чтобы избежать ухудшения состояния.