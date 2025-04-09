«Мини-мозги» помогли найти связанный с деменцией белок

Молекулярные биологи из медцентра Университета штата Огайо создали миниатюрное подобие мозга человека, страдающего от лобно-височной деменции, что помогло им раскрыть важную роль белка из семейства GRAMD1 в развитии агрессивной формы угасания памяти и когнитивных способностей.

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Исследователи использовали органоиды - миниатюрные подобия органов, выращенные из культур эмбриональных или перепрограммированных стволовых клеток, - для изучения механизмов развития лобно-височной деменции, возникающей у носителей точечной мутации в гене MAPT. Ее наличие вызывает массовую гибель нервных клеток во фронтальной и височных долях мозга пациентов примерно на пятом или седьмом десятке лет жизни, что также сопровождается накоплением патогенных форм тау-белка и капель жира в их нервной ткани.

Мембранные белки из семейства GRAMD1 играют ключевую роль в круговороте жира в клетках человека. Это натолкнуло ученых на мысль изучить их потенциальную роль в дегенерации нервной ткани в опытах на органиоидах, выращенных из стволовых клеток пациентов с лобно-височной деменцией и здоровых людей. Различия в активности генов в этих миниатюрных подобиях мозга сопоставили и обнаружили, что ключевую роль в накоплении жира в гибнущих нейронах играет белок GRAMD1B.

«Мы хорошо знаем, какие функции белок GRAMD1B исполняет в других тканях тела человека, в том числе в кишечнике и в адреналиновых железах, однако ранее мы не изучали, как он влияет на работу мозга. Полученные нами сведения указывают, что данный пептид может стать мишенью для новых терапий от лобно-височной деменции и болезни Альцгеймера», — сообщил доцент медцентра Университета штата Огайо Фу Хунцзюнь.

​​​​​​Проведенные исследователями опыты показали, что блокировка работы этого пептида при помощи коротких молекул значительным образом замедляет накопление жира внутри нейронов, что предотвращает скопление токсичных форм тау-белка и защищает нервные клетки от гибели. Схожим образом, как предполагают ученые, можно добиться аналогичных результатов и в мозге пациентов с лобно-височной деменцией, что в перспективе позволит значительным образом замедлять ее развитие.