В Индии разработали наночастицы для лечения рака

Ученые из индийского Института перспективных исследований в области науки и технологий (IASST) синтезировали новые магнитные наночастицы, которые могут использоваться для лечения рака. Об этом сообщает агентство IANS, партнер сети TV BRICS.

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Речь идет о нанокристаллических частицах хромита кобальта, легированных гадолинием. Это соединение способно нагревать раковые клетки до температуры около 46 градусов, что вызывает некроз опухолевых тканей.

Нагревание происходит под воздействием магнитного поля извне – такой метод называется магнитной гипертермией. Он считается менее токсичным по сравнению с классической химио- и лучевой терапией, а также более доступным по стоимости, чем таргетная терапия или трансплантация стволовых клеток.

При этом исследователи отмечают, что управление температурой при магнитотерапии остается сложной задачей: физические свойства частиц затрудняют равномерный и безопасный нагрев. Благодаря новой разработке метод становится ближе к практическому применению в онкологии.

Рак – это общее название для группы заболеваний, при которых клетки организма начинают бесконтрольно делиться и образуют злокачественные опухоли. Эти клетки могут проникать в окружающие ткани и распространяться по организму – процесс называется метастазированием. Лечение рака зависит от типа и стадии болезни и может включать химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство и новые методы, такие как иммунотерапия или наномедицина.