Обнаружен новый фактор риска развития гипертонии

Опубликованы результаты исследования, изучающего динамику артериального давления на ранних сроках беременности и развитие гипертонической болезни спустя годы после беременности. Ученые обнаружили, что гипертонические расстройства во время беременности повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ученые изучили, как показатели АД на ранних сроках беременности определяют риск развития гипертонии спустя годы после беременности – результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension.

Анализ включал данные 174 774 женщин, у которых до беременности не было гипертонии, заболеваний почек, печени или сердца, а также преэклампсии в анамнезе, вставших на дородовое наблюдение на сроке до 14 недель. Наблюдение за ними велось на протяжении 14 лет после родов. Используемые методики позволили оценить риск развития гипертонии после беременности, связанной с динамикой артериального давления на ранних сроках беременности.

Исследование показало, что у беременных с повышенными показателями артериального давления в течение первых 20 недель, риск гипертензии спустя 14 лет был почти в 11 раз выше, чем у беременных с нормальным давлением. В группах с преэклампсией и гестационной гипертензией риск был выше в 27 раз.

Ученые сделали вывод, что показатели артериального давления в начале беременности тесно связаны с возникновением гипертонии спустя годы после беременности. Это поможет оценить риски для целенаправленного наблюдения и раннего вмешательства, а также улучшить прогнозирование вероятности сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.