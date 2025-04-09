Бионические протезы кистей с облачным ПО представили в России

Российская компания «Максбионик», входящая в группу «Метиз», презентовала новые бионические протезы кистей, которые оснащены собственным облачным программным обеспечением (ПО). Это ПО позволяет настраивать устройства с любого устройства, имеющего Bluetooth и доступ в интернет.

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На выставке «Интеграция-2025» были представлены два протеза: MeHandA (в малом размере S) и MeHandB. Эти устройства имеют ряд улучшений по сравнению с предыдущими моделями, включая большее количество схватов, сенсорный экран, а также защиту от ударов и высокую скорость работы. Однако главной особенностью является облачное программное обеспечение MeOn, которое позволяет пользователю настраивать протезы удаленно и получать техническую поддержку через интернет.

Тимур Сайфутдинов, разработчик и сооснователь «Максбионик», отметил, что облачное ПО позволяет подключаться к устройствам с любого устройства, будь то компьютер, телефон или планшет. В дальнейшем компания планирует обучить нейросеть, чтобы настройка протезов могла происходить автоматически, без вмешательства специалистов.

Гендиректор «Метиз Импэкс» Александр Орлов подчеркнул, что бионические протезы становятся все более востребованными на рынке, и компания будет продолжать фокусироваться на производстве высококачественных и инновационных продуктов в этом сегменте.