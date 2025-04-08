Как одиночество может сократить жизнь

Одиночество буквально сокращает жизнь — выводы ученых
Новое исследование, проведенное учеными Сиднейского университета, впервые установило связь между одиночеством и ранней смертностью среди женщин среднего возраста. Исследование, опубликованное в журнале BMJ Medicine, проанализировало данные из Продольного исследования здоровья женщин в Австралии, которое началось в 1996 году и охватывает более 57 000 женщин, в том числе — факторы, влияющие на их здоровье и благополучие.
Авторы анализировали жизнь и здоровье женщин в течение 15 лет, на момент начала исследования участницам было от 48 до 55 лет. Одиночество давно связано с различными неблагоприятными последствиями для здоровья, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, депрессия и деменция. Исследование показало, что женщины, испытывающие чувство одиночества в течение длительного времени, умирали раньше, чем те, кто не упоминал об этом чувстве.
Профессор Мелоди Динг из Сиднейской школы общественного здоровья, руководитель исследования, подчеркнула: «Одиночество — распространенное явление во всем мире. Однако, когда одиночество становится хроническим или затяжным, это может негативно сказаться на здоровье человека».
У женщин, не испытывающих одиночества, средний риск смерти за этот период был 5%. Однако, если женщины сообщали об одиночестве на протяжении всего периода исследования, он возрастал до 15%.
Исследование также показало зависимость между частотой чувства одиночества и риском смертности: чем чаще человек испытывал одиночество, тем выше его шансы на раннюю смерть.
Профессор Динг объясняет, что средний возраст — это период перемен: «В среднем возрасте женщины чаще являются основными опекунами для детей и пожилых родителей, а также переживают значительные изменения в своем физическом, психологическом и социальном статусе, такие как менопауза, выход на пенсию и уход детей из дома. Все это может повлиять на их социальные связи». Первый автор исследования, доктор Нета ХаГани: «Одиночество — это фактор риска, который следует учитывать врачам так же, как высокое кровяное давление или холестерин. Также нужно повысить осведомленность общества об одиночестве, чтобы развеять мифы и стигматизацию».