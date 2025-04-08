ИИ поможет оценить эффективность лечения рассеянного склероза
Ученые из Университетского колледжа Лондона разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием MindGlide, который помогает оценить эффективность лечения рассеянного склероза (РС). Этот ИИ анализирует изображения МРТ мозга и позволяет отслеживать такие изменения, как повреждения тканей, уменьшение объема мозга и образование бляшек.
MindGlide использует ИИ для анализа более 14 000 МРТ-изображений от 1 000 пациентов с РС, что позволяет значительно ускорить диагностику. Этот процесс ранее занимал недели, так как требовал работы опытных специалистов. Сейчас MindGlide выполняет анализ за 5−10 секунд на одно изображение.
В испытаниях MindGlide продемонстрировал высокую точность в сравнении с другими инструментами ИИ, такими как SAMSEG и WMH-SynthSeg. Он оказался на 60% более точным в обнаружении повреждений мозга и на 20% лучше в мониторинге воздействия лечения.