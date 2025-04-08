Как изменения климата создают новые угрозы для здоровья

Изменения климата создают новые угрозы для здоровья в Арктике, включая распространение инфекционных заболеваний. Международная группа ученых, изучающих воздействие климата на здоровье людей, животных и окружающей среды в северных регионах, предупредила, что таяние ледников и многолетней мерзлоты может освободить замороженные микроорганизмы, опасные для человека.

© Ferra.ru

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science of the Total Environment, ледники, которые тают с ускорением, открывают новые территории для людей и промышленности. Это приводит к большему контакту с ранее нетронутыми участками, где могут скрываться опасные микробы. Ученые предупреждают, что таяние вечной мерзлоты может освободить древние бактерии и вирусы, которые были заморожены тысячи лет.

Особое внимание уделяется так называемым зоонозам — болезням, которые могут передаваться от животных к человеку. В условиях, когда природные экосистемы нарушаются, а человеческая деятельность приближает людей к животным, шанс на передачу таких заболеваний значительно увеличивается.