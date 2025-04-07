Ученые обнаружили, как чайный гриб помогает похудеть

Учёные обнаружили, что чайный гриб помогает похудеть
Комбучу, ферментированный чайный напиток, связывают со здоровьем кишечника. Новая научная работа также продемонстрировала, что он может способствовать потере веса.
Хизер Виола, доктор остеопатии, врач первичной медико-санитарной помощи и доцент кафедры медицины в госпитале Маунт-Синай, говорит, что некоторые свойства чайного гриба могут способствовать снижению веса. Это улучшение состояние кишечника, печени, антиоксидантные и антибактериальные свойства, контроль диабета 2 типа.
Правда, новое исследование, опубликованное в PLOS Genetics, не даёт окончательных доказательств того, что комбуча помогает сбросить вес. Но попробовать этот напиток вы всё равно можете.
Специалисты, проводившие новое исследование, выяснили, как чайный гриб влияет на вид червей C. elegans. Этих червей кормили микробами, связанными с чаем комбуча. В результате у них снизился уровень липидов (жировых соединений). При этом микробы вызвали в кишечнике реакцию, похожую на голодание.
В выводах авторы исследования указали, что чайный гриб изменяет метаболизм червей. Но есть и ограничения: например, то, что работа не даёт представления, происходит ли то же самое у людей.
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