Ученые выяснили, как загрязненный воздух влияет на пожилых людей

Новая научная работа, опубликованная в The Journals of Gerontology, Series A, показала: воздействие диоксида азота (NO2) и мелкодисперсных частиц (PM2.5) связано с более низкими показателями ключевых когнитивных способностей. В частности, речь идёт о языковых навыках.

© Ferra.ru

NO2 попадает в атмосферу в основном в результате сгорания топлива. Загрязнение PM 2.5 часто возникает в воздухе из-за сгорания бензина, масла, дизельного топлива либо древесины.

В рамках нового исследования учёные проанализировали данные 1127 взрослых в возрасте 65 лет и старше. Они все приняли участие в гармонизированном протоколе когнитивной оценки ELSA (ELSA-HCAP) в 2018 году.

© iStock

Команда экспертов изучала воздействие загрязнения воздуха в течение восьми-десятилетнего периода (2008−2017 гг.). Также она оценивала память участников, исполнительные функции (способность планировать, решать проблемы, адаптироваться к новым ситуациям), язык, общую когнитивную функцию.

Выяснилось, что люди, которые проживали в районах с самыми высокими уровнями NO2 и PM2.5, показали худшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто живёт в местах со средним уровнем загрязнения. Самые убедительные доказательства обнаружены были в языковых навыках участников.

Кроме того, выяснилось, что различные источники загрязнения воздуха влияют на когнитивное здоровье по-разному. К примеру, загрязнения от промышленности, отопления домов, сжигания топлива связаны были тесно с ухудшением речевых способностей (умения быстро находить и произносить слова).

Авторы исследования предполагают, что сильное воздействие загрязнения воздуха связано с ухудшением работы височной доли. Эта часть мозга отвечает за язык и семантическую беглость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.