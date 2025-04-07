Найден опасный токсин, разрушающий клетки кишечника

Ученые из Университета Ла Троба (Австралия) раскрыли, бактерия E. Coli (кишечная палочка) вызывает опасные повреждения кишечника. Исследование показало, что она использует «молекулярные ножницы для вскрытия и уничтожения клеток.

Известно более пяти видов кишечной палочки. Они по-разному повреждают клетки кишечника. Так, STEC использует для проникновения в клетки токсин Shiga. В ходе нового исследования ученые сосредоточились на варианте EPEC, который является основной причиной опасной диареи у грудных детей в мире.

Ученые обнаружили, что бактерия выделяет особый токсин фермент под названием EspC. С помощью междисциплинарного подхода они воссоздали его трехмерную структуру и определили, какую функцию выполняет каждая из его частей.

Результаты показали, что токсин способен разрушать внутреннюю белковую структуру эпителиальных клеток, выстилающих кишечник. Это приводит к тяжелым нарушениям работы ЖКТ и иногда к смерти.

Понимание того, как работает токсин, позволит в будущем создавать более эффективные лекарственные средства. В настоящее время около 1,3 млн детей в возрасте до пяти лет ежегодно умирают от диарейных заболеваний, связанного с ними обезвоживания и потери необходимых электролитов. Эти инфекции лечат антибиотиками широкого спектра действия. Однако эти препараты уничтожают как опасные, так и полезные бактерии кишечника.

Также E. Coli обладает быстрой способностью к адаптации. Они становятся устойчивыми ко многим антибиотикам, поэтому разработка новых медикаментов является важной задачей, сообщает Gut Microbes.

Ранее стало известно, что в розмарине нашли вещество, препятствующее болезни Альцгеймера. Это карнозиновая кислота. Его протестировали на мышах и получили «многообещающие результаты. У грызунов улучшалась память, снижалось воспаление. Также вещество способствовало выводу токсичных белков.