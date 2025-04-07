Разработана вакцина против болезни Лайма

Ученые из США и Латвии приблизились к созданию эффективной вакцины от болезни Лайма. В центре внимания исследователей оказался модифицированный белок CspZ, который способен обойти защитные механизмы бактерий и вызвать мощный иммунный ответ. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

© Газета.Ru

Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы зараженных клещей. Возбудителем является бактерия Borrelia burgdorferi. Первые симптомы включают лихорадку, усталость и характерную кольцевидную сыпь, а без своевременного лечения болезнь может привести к поражению суставов, сердца и нервной системы.

CspZ помогает возбудителю болезни Лайма — бактерии Borrelia burgdorferi — избегать обнаружения иммунной системой. Ученые давно подозревали, что этот белок может стать перспективной мишенью для вакцины, однако в естественной форме он почти не вызывает реакции со стороны иммунитета. Команда под руководством И-Пин Лина из Школы ветеринарной медицины Тафтского университета решила изменить структуру CspZ, чтобы «открыть» его уязвимые участки.

В результате исследований был создан вариант белка, способный вызывать выраженный иммунный отклик у мышей. Более того, иммунные клетки человека также реагируют на модифицированный CspZ, что дает надежду на успешное применение вакцины у людей. Как показало трехмерное моделирование, новая форма белка «обнажает» свою слабую зону, позволяя организму вырабатывать антитела, которые эффективно находят и уничтожают бактерии.

Ученые также улучшили стабильность белка при температуре тела, что позволяет ему дольше сохраняться в организме и стимулировать выработку защитных антител — а значит, требуется меньше повторных доз вакцины.

Следующим шагом станет разработка платформ для тестирования вакцины на людях и, возможно, вакцинация диких грызунов — носителей бактерии, которую переносят клещи.