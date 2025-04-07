Как равный доступ к технологиям улучшит здоровье сердца

Цифровые решения, такие как фитнес-браслеты, умные часы и мобильные приложения для здоровья, могут существенно помочь в улучшении сердечно-сосудистого здоровья. Однако не все группы населения имеют к ним равный доступ. К такому выводу пришли ученые из Американской кардиологической ассоциации. Работа опубликована в журнале Circulation.

© Газета.Ru

Эксперты отмечают: несмотря на потенциал технологий, люди, живущие в условиях неблагоприятных социальных факторов, часто сталкиваются с препятствиями при получении медицинской помощи, включая доступ к цифровым инструментам. Это особенно касается людей с низким уровнем дохода, жителей отдаленных и малообеспеченных районов, а также представителей расовых и этнических меньшинств. Проблемы могут включать нехватку средств на покупку устройств, низкую цифровую грамотность и отсутствие стабильного интернет-соединения.

В новой работе ученые доказали важность технологий в формировании здоровых привычек: правильного питания, физической активности, отказа от курения и улучшения качества сна. Например, мобильные приложения могут мотивировать к движению и отслеживанию рациона, а специализированные игры показывают успехи в борьбе с табакокурением. Однако эффективность таких решений заметно снижается в социально уязвимых группах, особенно если не учитываются их культурные особенности и жизненные условия.

Авторы подчеркнули, что цифровые технологии должны быть не просто полезными, но и доступными для всех. Чтобы достичь этого, необходимо разрабатывать масштабируемые, персонализированные и культурно релевантные решения, учитывать языковые барьеры и привлекать к исследованиям более разнообразные группы людей. Только так можно обеспечить равный шанс на здоровую жизнь и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний для каждого.