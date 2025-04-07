Стало известно, какой гормон может «заморозить» беременность

Ученые из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете установили, что окситоцин, называемый гормоном любви, может перевести организм самок мышей в состояние «отложенной» беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

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Эксперименты на грызунах показали, что гормон окситоцин может запускать у эмбрионов состояние, напоминающее «спячку», позволяя организму матери приостанавливать беременность в условиях нехватки ресурсов. Этот процесс известен как диапауза.

Диапауза остается малоизученным феноменом. В природе она встречается у более чем 130 видов млекопитающих, включая кенгуру, опоссумов, мышей и летучих мышей. Некоторые данные позволяют предположить, что подобный механизм может существовать и у человека. В частности, в клиниках ЭКО были зафиксированы случаи, когда эмбрион имплантировался в матку через несколько недель после переноса. Один из таких эпизодов был описан в 1996 году: беременность наступила спустя пять недель после процедуры.

В ходе эксперимента исследователи активировали нейроны в мозге беременных мышей, побудив их вырабатывать окситоцин. Эта стимуляция имитировала гормональные импульсы, возникающие при кормлении потомства. Уже через пять дней у большинства самок эмбрионы прекратили развитие. В контрольной группе, где гормон не стимулировался, эмбрионы продолжали развиваться.

Анализ показал, что окситоцин влияет на процесс синтеза белков в клетках эмбриона, замедляя передачу генетической информации от ДНК к РНК. При этом оказалось, что эмбрионы, не имеющие рецепторов к окситоцину, все же могут впадать в диапаузу, что говорит о существовании других возможных сигналов, запускающих этот механизм. Тем не менее, роль окситоцина в поддержании жизнеспособности эмбрионов в период задержки развития кажется ключевой.

Ученые отмечают, что их открытие не только улучшает понимание репродуктивной биологии, но и может помочь в понимании причин ранних выкидышей и разработке новых подходов к лечению бесплодия.