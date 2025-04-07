Российские химики синтезировали новый антидепрессант

Ученые сотрудники кафедры «Органическая химия» Самарского политеха совместно с коллегами обнаружили новое соединение, которое содержит фрагмент гамма-аминомасляной кислоты. Оно может стать новым антидепрессантом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) в организме выполняет функцию нейромедиатора, регулируя механизмы возбуждения и торможения. При лечении депрессии, тревоги или других расстройств используют препараты, которые воздействуют именно на ГАМК.

«Наша основная задача — поиск и разработка методов синтеза новых молекул с фрагментом ГАМК, потенциально применимых как лекарственные препараты. Это необходимо для расширения библиотеки таких лекарственных кандидатов. Препараты такого строения могут быть использованы в терапии нейродегенеративных заболеваний (например, Альцгеймера и Паркинсона)», — рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры Кристина Храповицкая.

Ученые обнаружили перспективный лекарственный кандидат адамантанового ряда, содержащий фрагмент гамма-аминомасляной кислоты. Соединение обладает выраженным транквилизаторным и антидепрессивным действием. В данный момент ученые разрабатывают новые подходы к синтезу веществ с фрагментом гамма-аминомасляной кислоты.