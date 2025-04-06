Ученые выяснили, риск скольких заболеваний повышает ожирение

Ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что ожирение, особенно высокой степени, тесно связано с частотой развития 16 распространенных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале NEJM Evidence.

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Ученые проанализировали данные более 270 тысяч участников крупнейшего в истории США когортного исследования «Все мы». Оно было запущено Национальным институтом здравоохранения в 2018 году.

Целью работы стало изучение взаимосвязи между индексом массы тела (ИМТ) и рядом хронических заболеваний. На основе ИМТ участники были разделены на несколько групп: с нормальным весом, избыточным весом и ожирением (дополнительно классифицированным на три степени).

Ученые подсчитали, как часто в каждой подгруппе встречались 16 распространенных патологий: гипертония, сахарный диабет второго типа, повышенный уровень липидов в крови, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, атеросклероз, хроническая болезнь почек, тромбоэмболия легочной артерии, желчнокаменная болезнь, тромбоз глубоких вен, подагра, болезни печени, обструктивное апноэ во сне, астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и остеоартрит.

Выяснилось, что ожирением страдали 42,4% участников: у 21,2% диагностировали I степень, у 11,3% — II, а у 9,8% — III. Чем выше была степень ожирения, тем сильнее возрастал риск развития всех 16 исследуемых заболеваний. Самые очевидные связи были выявлены между ожирением III степени и апноэ сна (повышение риска почти в 11 раз), диабетом (в 7,7 раза) и метаболическим заболеванием печени (в 6,7 раза). Другие патологии, такие как астма и остеоартрит, также чаще встречались у людей с лишним весом.

Авторы подчеркивают, что заболеваемость ожирением продолжает расти во всем мире, и результаты исследования могут стать основой для разработки новых стратегий общественного здравоохранения и клинических подходов к лечению.