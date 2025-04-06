Простой анализ крови сможет выявлять рак у молодых мужчин

Учёные из Корнелльского университета разработали новый способ диагностики злокачественной опухоли яичек — самого распространённого вида рака среди молодых мужчин.

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Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что специальный кластер микроРНК (miRNA) может выступать надёжным биомаркером для выявления этого типа онкологии. Новый подход открывает перспективы для раннего обнаружения болезни, включая возможность диагностики даже до рождения ребёнка.

МикроРНК, участвующие в регуляции экспрессии генов путём подавления синтеза белков, оказались высокоспецифичны именно для рака яичек. Модель на мышах продемонстрировала, что эти микроРНК не встречаются при других типах опухолей, что подтверждает их ценность как маркеров.

Злокачественная опухоль яичек из зародышевых клеток остаётся одной из наиболее опасных форм рака среди мужчин в возрасте от 15 до 39 лет. Заболеваемость этим видом рака увеличилась на 40% за последние полвека, несмотря на высокую эффективность химиотерапии, обеспечивающей пятилетнюю выживаемость в 95% случаев. Исследования показали, что этот тип рака развивается уже в утробе матери, проявляясь чаще всего после полового созревания.