Крошечная змея с уникальной ДНК оказалась ключом к болезням человека

Браминский слепун — одна из самых маленьких змей на Земле и одна из самых странных. Это единственная известная змея с тремя наборами хромосом (а не двумя, как у людей), которая может размножаться без пары, создавая точные генетические клоны самой себя.

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Исследователи из Техасского университета в Арлингтоне изучили необычную ДНК змеи и обнаружили, что она обладает уникальным способом восстановления генетических повреждений. Этот процесс, называемый премейотической эндорепликацией, позволяет змее копировать свои хромосомы без необходимости традиционного размножения. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, могут помочь ученым лучше понять, как происходит восстановление ДНК у человека и как развиваются генетические заболевания, такие как синдром Дауна.

Геном змеи включает 40 хромосом, организованных в три набора, которые, вероятно, произошли от древних слияний хромосом. Несмотря на то что бесполое размножение обычно со временем приводит к генетическим проблемам, змея, похоже, избегает этого, эволюционируя медленно и осторожно, уменьшая количество вредных мутаций.

Интересно, что гены, связанные со спариванием и развитием сперматозоидов, больше не работают у этих змей. Это исследование опровергает идею о том, что бесполые виды являются эволюционным тупиком.

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