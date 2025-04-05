Ученые сделали открытие о развитии языковых навыков младенцев

Новой французское исследование приоткрыло завесу над способностями младенцев к композиции еще до начала их речевого развития. В статье на основании эмпирических данных подтверждается, что дети в возрасте одного года уже демонстрируют базовые композиционные способности, что ставит под сомнение устоявшиеся представления о том, что такие навыки формируются только после освоения языка.

Традиционно считалось, что способность к композиции (умение объединять более простые элементы в сложные структуры) требует достаточной языковой подготовки. Исследователи начали задаваться вопросом: нужно ли для развития этого навыка всестороннее знание языка или он может быть присущ младенцам независимо от речевой практики. Исследователь Исабель Дотриш отметила, что их интересует, как формируется сознание младенцев до появления речи, что и стало основой для серии экспериментов.

Чтобы проверить свои гипотезы о ранних способностях к композиции, Дотриш и ее коллега Эммануэль Чемла провели три эксперимента, в которых исследовали, как младенцы взаимодействуют с различными объектами и как они реагируют на визуальные стимулы. С помощью метода наблюдения ученые оценивали временные наблюдения младенцев за определенными событиями, чтобы оценить их понимание и ожидания в отношении композиционных структур.

Во втором эксперименте исследователи изучили, могут ли младенцы в один год понять понятие отрицания (ключевого элемента композиционных языковых структур). Отрицание, как известно, предполагает изменение значения заявлений и прилагательных, и требует основополагающего понимания композиции. С целью проверки этой гипотезы, участникам показывали видеозаписи, где актриса выполняет действия, сначала демонстрируя желание, а затем используя «не-лицо» —выражение, обозначающее отрицание.

Выяснилось, что младенцы дольше смотрели на актрису, когда она применяла «не-лицо». Это показывает то, что младенцы способны интерпретировать невербальные сигналы, связанные с отрицанием, даже прежде, чем узнают значение языковых выражений, таких как «Я не хочу плюшевого мишку». Это открытие указывает на то, что базовые способности к композиции могут присутствовать у детей задолго до их языкового развития.

Помимо этого, в третьем эксперименте исследователи расширили свои наблюдения на более младшую возрастную группу. Установлено, что младенцы на протяжении года могут успешно составлять простые предложения, связывая существительные и глаголы, а также активно использовали ненадлежащие выражения для передачи отрицания.

Объясняя результаты, исследователи подчеркнули важность понимания композиционности как способности в сознании младенцев независимо от языкового развития. Это открытие расширяет представления о том, как функционирует человеческий ум и как он, возможно, развивался на протяжении эволюции. Дотриш предположила, что другие виды могут также обладать подобными композиционными способностями, что предполагает, что язык является некой надстройкой, основанной на более базисной и универсальной особенности ума.

Исследователи также отмечают, что их данные могут быть полезны для изучения когнитивных процессов как у детей, так и у животных, которые способны к элементарной композиции.

Согласно планам исследовательской группы, в будущем они намерены провести дополнительные эксперименты, которые помогут глубже изучить мышление младенцев до появления речи. В частности, планируются исследования, нацеленные на понимание того, как дети могут осмыслить и интерпретировать отрицание, а также как это может быть связано с их повседневным опытом и взаимодействиями.

Общая цель будущих исследований состоит не только в том, чтобы систематически описать мышление младенцев, но также в том, чтобы наладить связь между этими процессами и эволюцией языка у Homo sapiens, а также у других естественно возникающих видов. Исходя из данных исследований, можно сделать вывод о том, что процесс формирования композиционных способностей является более сложным и многослойным, чем считалось ранее, создавая перспективные пробелы для дальнейших исследований в этой области.