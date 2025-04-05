Обнаружены бактерии, которые не могут жить поодиночке

Группа ученых обнаружила, что редкий вид бактерий демонстрирует сложное социальное поведение, которое может объяснить ключевые этапы перехода от одноклеточных организмов к многоклеточным. Объект исследования уникальные магнитотактические многоклеточные бактерии (MMБ). Они ориентируются по магнитному полю Земли с помощью встроенных «компасов из кристаллов магнетита и существуют только в виде колоний, где клетки ведут себя как части единого организма.

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Это облигатная многоклеточность клетки MMБ не могут жить отдельно. Они размножаются, синхронно удваивая всю колонию, которая затем делится на две идентичные группы, пояснили авторы исследования.

Ранее считалось, что все клетки в консорциуме MMБ генетически идентичны. Однако новое исследование показало, что геномы клеток различаются, хоть и незначительно. А клетки выполняют разные метаболические роли, дополняя друг друга, подобно клеткам сложных организмов (например, нервным или мышечным у человека). Каждая клетка в консорциуме ММБ играет определенную роль, которая способствует выживанию всей группы, говорится на портале Phys.org.

Появление многоклеточности один из важнейших скачков в истории жизни на Земле. MMБ единственные известные бактерии с обязательной многоклеточностью, что делает их идеальной моделью для изучения. Ученые собираются выяснить, как как клетки «договорились объединяться и какие механизмы позволили им отказаться от индивидуального выживания. Ответы на эти вопросы могут пролить свет на ранние шаги эволюции.

Ранее ученые обнаружили следы неизвестных микроорганизмов, «поедающих мрамор и известняк. Их следы были найдены глубоко внутри камня, что указывает на их способность выживать без света.