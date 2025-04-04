Ученые выяснили причину снижения эффективности вакцин

Австралийские ученые выяснили: младенцы, принимавшие антибиотики в первые недели жизни, хуже реагируют на прививки. У них обнаружен более слабый иммунный ответ на вакцины, что, вероятно, связано с нарушением состава кишечной микрофлоры. Результаты исследования опубликованы в Nature.

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В эксперименте участвовал 191 здоровый ребенок. Из них 32 младенца принимали антибиотики сразу после рождения, еще 79 были косвенно подвержены действию препаратов через матерей — во время родов или в первые шесть недель после. К семи и пятнадцати месяцам у этих детей зафиксировали сниженный уровень антител к ряду вакцин, включая пневмококковую и вакцину против гемофильной инфекции.

Авторы связывают эффект с уменьшением доли бифидобактерий — полезных бактерий, которые обычно доминируют в кишечнике новорожденных, особенно у вскармливаемых грудным молоком. Эти бактерии участвуют в правильной «настройке» иммунной системы и усиливают реакцию на вакцины.

Ученые также провели эксперимент на стерильных мышах и показали: наличие бифидобактерий усиливает выработку антител после прививки, а введение пробиотика с этими бактериями восстанавливает иммунный ответ.

Отмечается, что снижение иммунной реакции не было зафиксировано у младенцев, чьи матери принимали антибиотики во время родов. Это говорит о том, что прямое воздействие препаратов на новорожденного оказывает более стойкое влияние на микрофлору.

В ближайшее время команда специалистов начнет клинические испытания пробиотика на основе бифидобактерий, чтобы проверить, способен ли он восстановить иммунный ответ у младенцев после антибиотиков.