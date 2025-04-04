Выявлена неожиданная опасность сахарозаменителя

Ученые из США выяснили, что популярный заменитель сахара — сукралоза, известная как Splenda, может усиливать чувство голода. Когда участники исследования выпивали напиток с этим подсластителем, в их мозге активировалась зона, связанная с аппетитом — гипоталамус. В отличие от сахара, сукралоза не давала организму сигнал о поступлении калорий, и мозг «включал» голод. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

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В исследовании участвовали 75 человек. В разные дни они пили воду, напиток с сахаром или напиток с сукралозой — все они имели одинаковый вкус, чтобы участники не знали, что именно пьют. После каждого приема ученые делали МРТ мозга и измеряли уровень глюкозы в крови.

После сахара уровень глюкозы повышался, гормоны сигнализировали о насыщении, и активность гипоталамуса снижалась. А после сукралозы организм не получал калорий, уровень глюкозы оставался прежним, а гипоталамус — наоборот — активизировался. Люди чувствовали себя более голодными, особенно участники с избыточным весом.

Сукралоза слаще сахара в сотни раз, но почти не содержит калорий. Ученые считают, что это может сбивать организм с толку: сладкий вкус есть, а энергии — нет. Со временем это может изменить работу мозга и усилить тягу к еде.

Ранее считалось, что подобные заменители сахара безопасны. Но новые исследования показали тревожные эффекты: сукралоза способна нарушать работу микрофлоры кишечника, снижая долю полезных бактерий и усиливая воспалительные процессы. Кроме того, в лабораторных условиях она вызывала повреждение ДНК — речь идет о разрывах цепей, которые могут приводить к мутациям и сбоям в работе клеток.