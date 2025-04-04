Обнаружено, что может повлиять на обмен веществ новорожденного

Согласно результатам нового исследования, воздействие фталатов на организм женщины при беременности может повлиять на метаболизм и развитие мозга у будущего ребёнка. Об этом говорится в журнале Nature Communications.

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Фталаты представляют собой группу широко используемых пластификаторов, которые встречаются обычно в косметике, средствах личной гигиены, пластиковых контейнерах для еды и напитков.

В ходе нового исследования эксперты обнаружили, что пренатальные уровни фталатов в крови матери во время беременности связаны с более низкими уровнями основных предшественников нейромедиаторов, которые важны для развития мозга, у ребёнка в крови вскоре после рождения.

Более высокие уровни фталата в пренатальном периоде оказались связаны с биологическими изменениями. В частности, с более низкими показателями внимания, возбудимости у новорождённых.

Получается, что воздействие фталатов во время беременности может сказаться на обмене веществ у будущего ребёнка. Также это может иметь долгосрочные последствия для развития мозга младенца.

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