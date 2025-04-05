Найдена связь между пародонтитом и риском рака груди

Китайские ученые обнаружили тревожную взаимосвязь между заболеваниями десен и риском развития рака молочной железы. Исследователи из Аньхойского медицинского университета в КНР сделали вывод, что патологии ротовой полости способны провоцировать онкологические процессы. Результаты их изысканий были обнародованы в журнале Scientific Reports.

© Московский Комсомолец

Стремясь выяснить, может ли пародонтит – воспалительное поражение тканей, окружающих зуб – послужить катализатором для развития злокачественных новообразований, китайские ученые обратились к базе данных Gene Expression Omnibus (GEO). Они изучили гены, проявляющие активность как при пародонтите, так и при раке молочной железы.

В ходе исследования было установлено, что оба заболевания имеют два общих биомаркера – TDO2 и ANKRD29. TDO2 представляет собой ген, чья повышенная активность ослабляет противоопухолевый иммунный ответ, тем самым увеличивая вероятность развития рака. ANKRD29, напротив, сдерживает неконтролируемое размножение раковых клеток, и его пониженная активность повышает риск возникновения онкологического заболевания.

Проведенный анализ также выявил, что при хроническом воспалении пародонта вероятность развития рака груди возрастает в 1,22 раза. Авторы научной работы полагают, что воздействие на упомянутые выше гены может открыть новые перспективы в борьбе с обоими недугами.

Ранее мы писали, что подросток впал в кому, когда попробовал таблетки друзей в Приморье.