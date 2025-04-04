Развеян миф о пользе какао

Регулярный прием экстракта какао не помогает предотвратить возрастную потерю центрального зрения. К такому выводу пришли американские ученые по итогам крупнейшего клинического исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

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Возрастная макулодистрофия — главная причина тяжелой потери зрения у людей старше 50 лет. Болезнь повреждает макулу --участок сетчатки, отвечающий за четкое центральное зрение. Это затрудняет чтение, вождение и распознавание лиц.

Флаванолы какао — вещества из группы флавоноидов — ранее изучались как потенциально полезные для сосудов: они улучшают кровообращение и снижают воспаление. Поэтому ученые из Brigham and Women’s Hospital проверили, может ли ежедневный прием экстракта какао замедлить развитие макулодистрофию.

В исследовании участвовали более 21 тысячи американцев пожилого возраста. В течение 3,6 лет половина участников получала 500 мг флаванолов в день, другая — плацебо. Оказалось, что частота развития болезни в обеих группах почти не различалась: 1,5 процента в группе какао против 1,7 процента в группе плацебо. Незначительное снижение риска наблюдалось в первые два года у участников без гипертонии, но в целом экстракт какао не показал статистически значимого эффекта.

Авторы подчеркивают: хотя легкий защитный эффект не исключен, результаты не поддерживают идею профилактики болезни с помощью какао.