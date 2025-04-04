Российский алгоритм исследования белков превзошел зарубежные аналоги

Алгоритм для сопоставления последовательностей аминокислот у разных белковых семейств, созданный в России, превзошел все зарубежные аналоги. Решение позволит изучать эволюционные изменения, происходившие в структуре белков сотни миллионов лет назад, сообщили ТАСС в пресс-службе ФИЦ Биотехнологии РАН, специалисты которого выступили авторами работы.

Разработка российских ученых представляет собой математическую модель и называется MAHDS: multiple alignments of highly diverged sequences или "метод множественного выравнивания высокодивергентных (накопивших много отличий и сильно разошедшихся в процессе эволюции) последовательностей". Она позволяет находить общие признаки в последовательностях аминокислот различных белков, от которых зависит набор функций, выполняемых белками в клетке.

"Сравнивая разные белки между собой, можно определить и родство организмов, которым они принадлежат. Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН доказали, что созданная ими математическая модель MADHS для сопоставления последовательностей у белков, разошедшихся на эволюционном древе сотни миллионов лет назад, превосходит лучшие зарубежные аналоги", - сообщили ТАСС в научном центре.

Авторы сравнили эффективность применения нескольких математических моделей: алгоритма AlphaFold, предсказывающего пространственную структуру белков, а также T-Coffee, MUSCLE и другие. Для этого российские ученые использовали методы Монте-Карло. В основе этого подхода - математическая модель процесса, которая позволяет просчитать вероятность различных результатов при помощи генерирования случайных чисел. С помощью выбранных алгоритмов исследователи в рамках эксперимента должны были проанализировать 490 белковых семейств. Схожесть последовательностей у 138 из них оказалась настолько низкой, что с этой задачей справилось только российское решение. Остальные алгоритмы "указали на совершенно случайные совпадения фрагментов", пояснили в организации.