Российские ученые доказали циклическое распространение рака

Российские ученые доказали, что рак распространяется не хаотично, а как единая сеть. Каждая метастаза становится новым очагом роста и помогает опухоли продвигаться дальше, об этом «Ленте.ру» рассказали авторы исследования из Сеченовского университета.

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С помощью рентгеновской микротомографии ученые впервые проследили распространение опухоли в трехмерном пространстве. Метод показал, что опухолевые клетки не просто разрушают ткани, а двигаются организованно, подстраиваются под анатомию и даже используют оболочки органов как «транспортные пути». Например, по брюшине клетки буквально «скользят», достигая соседних органов без разрушения тканей.

Исследование, опубликованное в Cancers, также подтвердило: клетки действуют не поодиночке, а перемещаются скоординированно, образуя структуры, которые проникают в окружающие ткани.

Ученые пересмотрели и представление об «опухолевых почках» — небольших скоплениях клеток, которые считались отделившимися от опухоли. На 3D-изображениях стало видно: они не отделены, а связаны с опухолью, как пальцеобразные выросты. Это ставит под сомнение часть текущих диагностических подходов.

Главный вывод работы — рак распространяется по циклическому принципу. Каждая метастаза может запускать новый виток болезни. Это объясняет, почему метастатический рак так сложно остановить. Авторы считают, что новые данные помогут создать методы терапии, направленные на разрыв этой цепочки.