Новый тест определяет болезнь Альцгеймера задолго до появления симптомов

Новый тест на когнитивную гибкость способен обнаружить признаки Альцгеймера задолго до появления симптомов
Современные методы диагностики болезни Альцгеймера часто выявляют заболевание лишь на стадии выраженных симптомов, когда лечение уже менее эффективно. Однако новое исследование предлагает революционный подход: тест на когнитивную гибкость, который в сочетании с нейровизуализацией и анализом крови способен обнаружить первые признаки нейродегенерации задолго до появления проблем с памятью.
Ученые из Альянса по проблемам старения и здоровья мозга при Университете Ратгерса в США провели исследование с участием 148 когнитивно здоровых пожилых афроамериканцев — группы, которая традиционно недостаточно представлена в научных работах, несмотря на повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Используя комбинацию методов, включая видеоигру для оценки обобщения информации, функциональную МРТ и анализ биомаркеров крови, исследователи обнаружили, что даже у внешне здоровых людей можно выявить ранние изменения в работе мозга, связанные с начальными стадиями заболевания.
Болезнь Альцгеймера развивается постепенно, начинаясь за десятилетия до клинических проявлений. Одними из первых поражаются области мозга, отвечающие за память и гибкость мышления, такие как медиальная височная доля. Однако стандартные тесты на запоминание слов или чисел не всегда чувствительны к этим ранним изменениям.
В ходе исследования участникам предложили пройти компьютерную игру, в которой нужно было запоминать и обобщать связи между изображениями. Этот тест оценивал не просто память, а способность применять усвоенные знания в новых условиях — ключевой аспект когнитивной гибкости. Одновременно ученые измеряли динамическую активность мозга с помощью МРТ и анализировали уровни биомаркеров крови, связанных с болезнью Альцгеймера.
Результаты показали, что у людей с повышенным уровнем маркера тау-патологии наблюдалось снижение гибкости нейронных сетей височной доли и худшие результаты в тесте на обобщение. При этом традиционные тесты на вербальную память, такие как «Тест Рея», не выявили значимых отклонений.
«Мы обнаружили, что даже у людей без видимых симптомов повышенный уровень маркера p-tau231 коррелирует с ухудшением способности мозга адаптироваться и применять знания в новых ситуациях, — пояснила ведущий автор исследования Мирай Будак. — Это означает, что комбинация когнитивных тестов, нейровизуализации и анализа крови может стать мощным инструментом для раннего выявления рисков».
Афроамериканцы входят в группу повышенного риска развития болезни Альцгеймера, но реже участвуют в исследованиях из-за ограниченного доступа к сложным диагностическим процедурам, таким как ПЭТ-сканирование с радиоактивными маркерами. Новый метод предлагает менее инвазивную альтернативу: анализ крови и МРТ в сочетании с компьютерными когнитивными тестами.
«Наша цель — создать доступные инструменты для ранней диагностики, особенно для уязвимых групп населения, — отметила Будак. — Если мы сможем выявлять болезнь на доклинической стадии, у нас появится больше возможностей для профилактики и своевременного вмешательства».
По словам исследователей, раннее обнаружение заболевания — это ключ к эффективному лечению. Бурдак заключает, что «работа показывает, что даже небольшие изменения в том, как мозг обрабатывает информацию, могут быть важным предупреждающим знаком. Теперь нам нужно научиться использовать эти знания для реальной помощи пациентам».