Стало известно, как терагерцовое излучение влияет на клетки рака кожи

В пресс-службе Института ядерной физики СО РАН сообщили, что ученые из Новосибирска выявили, что терагерцовое излучение оказывает влияние на метаболизм клеток, развивающихся в раке кожи. Это открытие расширяет знания о биологических эффектах терагерцового излучения и его воздействии на живые клетки.

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Меланома, злокачественная опухоль, образующаяся из клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин, является одной из самых опасных форм рака. Терагерцовое излучение, находящееся между микроволновым и инфракрасным диапазонами, широко используется в биомедицинских науках, включая диагностику онкологических заболеваний. Однако до сих пор область его воздействия на клетки остается недостаточно изученной.

В ходе эксперимента, в котором участвовали три группы клеток, ученые облучили одну группу терагерцовым излучением, другую — инфракрасным, а третью оставили без воздействия для контроля. Исследования показали, что терагерцовое излучение нарушает структуру липидных рафтов на плазматической мембране клеток, что влияет на движение митохондрий, органелл, вырабатывающих энергию, отметили в пресс-службе.

При этом, несмотря на изменения в метаболизме, белки клеток оставались целыми. В результате эксперимента ученые обнаружили, что терагерцовое излучение вызвало изменения в содержании 40 метаболитов, что отличает его от теплового воздействия инфракрасного излучения.