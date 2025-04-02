В Новосибирске создадут искусственное сердце на основе керамики

В Институте теоретической и прикладной механики СО РАН в Новосибирске разрабатывают искусственное сердце на основе керамического материала. Этот проект направлен на создание более доступного и долговечного аналога существующих дорогостоящих имплантатов для пациентов с заболеваниями сердца.

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И. о. директора института Евгений Краус сообщил, что на данный момент в мире существуют искусственные аналоги левого желудочка сердца, но они остаются крайне дорогими и доступны лишь ограниченному числу пациентов. Новое сердце разрабатывают совместно с Национальным исследовательским медицинским центром им. ак. Мешалкина в Новосибирске.

Одной из ключевых особенностей проекта является использование керамического материала для повышения биосовместимости и долговечности аппарата. Ученые также работают над тем, чтобы новый искусственный орган не повышал температуру тела пациента более чем на 0,2 градуса, благодаря использованию магнитных подвесов, которые минимизируют трение при движении крови.

Кроме того, ученые стремятся повысить энергоэффективность устройства и обеспечить беспроводную передачу энергии сердцу через кожу пациента. Это должно снизить необходимость в проводах и улучшить качество жизни пациентов. В настоящее время подготовлены чертежи и численные расчеты.