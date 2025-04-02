Новосибирские ученые создадут передовой препарат от болезней ЖКТ

Новосибирские ученые разработают передовой препарат с принципиально новым механизмом действия для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Лекарство создадут в Научно-исследовательском институте клинической и экспериментальной лимфологии — филиале ИЦиГ СО РАН.

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По информации пресс-службы института, учреждение подписало договор о сотрудничестве с московской «Биннофарм Групп». К концу 2027 года планируется создать инновационное лекарство в области гастроэнтерологии.

Уточняется, что ученые создадут препарат, исследуют его свойства и передадут знания фармацевтическому холдингу.