Новосибирские ученые создадут передовой препарат от болезней ЖКТ
Новосибирские ученые разработают передовой препарат с принципиально новым механизмом действия для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Лекарство создадут в Научно-исследовательском институте клинической и экспериментальной лимфологии — филиале ИЦиГ СО РАН.
По информации пресс-службы института, учреждение подписало договор о сотрудничестве с московской «Биннофарм Групп». К концу 2027 года планируется создать инновационное лекарство в области гастроэнтерологии.
Уточняется, что ученые создадут препарат, исследуют его свойства и передадут знания фармацевтическому холдингу.