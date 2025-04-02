Ученые предложили лечить диабет и ожирение с помощью сахара

Японские ученые установили, что три редких природных сахара-кетогексозы и распространенный сахар D-фруктоза помогают «обуздать» голод при сахарном диабете у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

© Газета.Ru

Редкие сахара — это категория моносахаридов, которые встречаются в природе в крайне малых количествах. Несмотря на то, что этот термин относится к более чем 50 различным видам сахаров, вместе они составляют менее 0,1% всех натуральных моносахаридов.

Ученые объяснили, что редкие сахара имеют сладкий вкус, однако плохо усваиваются людьми и другими млекопитающими, что не позволяет организму получить из них много калорий. Исследователи решили выяснить, чем воздействие редких моносахаридов на организм отличается от влияния распространенных сахаров (D-глюкозы и D-фруктозы). Для этого они провели эксперимент на мышах.

Команда ученых протестировала два вида альдогексозы (6-углеродных сахаров) и четыре вида кетогексозы (редких сахаров) на самцах грызунов с диабетом. Оказалось, что кетогексоза (D-аллулоза, D-тагатоза и D-сорбоза), а также обычная D-фруктоза эффективно стимулируют выработку гормона GLP-1 в кишечнике.

GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) помогает вырабатывать инсулин в поджелудочной железе после приема пищи. Этот гормон распределяет сахар в крови для его усвоения клетками. Также GLP-1 замедляет всасывание глюкозы в кровь и скорость опорожнения желудка, что значительно продлевает ощущение сытости. На основе глюкагоноподобного пептида-1 работают популярные препараты для похудения, такие как Оземпик.

По словам исследователей, редкие сахара подавляли аппетит на шесть часов после перорального введения мышам. В будущем ученые планируют выяснить, как можно продлить этот эффект и провести клинические испытания на добровольцах.