В России научились «включать» и «выключать» лекарства в организме

Ученые МИРЭА - Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) выступили авторами фотопереключаемых препаратов (фармацевтических субстанций), которые можно будет "включить" в организме и "выключить" после получения нужного эффекта. Разработка позволит снизить риски побочных действий у лекарств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Специальные молекулы в основе препаратов способны менять свою структуру под действием света.

"Создаваемые лекарства будут находиться в двух формах, одна из которых активна, а другая - нет. Переключение между формами происходит обратимо, что дает возможность контролировать действие препаратов", - уточнили в вузе.

Авторы считают, что появление таких препаратов позволит снизить побочные эффекты от действия лекарств. В РТУ МИРЭА сейчас работают над созданием обезболивающих средств на основе фотопереключаемых молекул, а также лекарств для лечения аритмии.

"Традиционные методы лечения аритмии, такие как абляция, могут оставлять рубцы на сердце, что само по себе может провоцировать новые нарушения ритма. Управляемые светом антиаритмики позволяют "перезагрузить" проблемные участки сердца и восстановить их нормальную работу без негативных последствий. Это прорыв в лечении сердечной аритмии. Мы можем временно деактивировать проблемные зоны, а затем восстановить их функцию" - пояснил Михаил Грин, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Ученые завершили первый этап разработки анестетика и доказали его эффективность в экспериментах с животными. В исследовании принимают участие ученые НИЯУ МФТИ, Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН и Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена (филиал НМИЦ радиологии Минздрава России). Результаты работы опубликованы в журнале "Биофизика".