Стало известно, как беременность помогает при коронавирусе

Американские ученые из медицинского центра Вейл Корнелл, Университета Юты и других научных учреждений пришли к выводу, что беременность дает защиту от «долгого ковида» — состояния, при котором симптомы COVID-19 сохраняются месяцами после выздоровления. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Команда проанализировала данные 72 тыс. беременных женщин, перенесших COVID-19, и сравнила их с показателями 208 тыс. небеременных пациенток аналогичного возраста. Оказалось, что среди будущих мам затяжной COVID-19 развивался примерно у 16% по сравнению с 19% в контрольной группе, или в 1,19 раза реже в относительной разнице.

Среди симптомов, которые учитывались, были когнитивные нарушения, хроническая усталость, одышка, диабет и другие осложнения. При этом тенденция сохранялась даже при разных методах анализа, что добавляет достоверности результатам.

Исследователи предполагают, что изменения в иммунной системе во время беременности могут играть защитную роль.

«Иммунная и воспалительная среда, сохраняющаяся после родов, возможно, помогает организму лучше справляться с последствиями инфекции», — пояснил ведущий автор исследования доктор Чэнси Цзан.

Ученые намерены изучить, как срок беременности на момент заражения влияет на риски, а также исследовать роль социально-экономических факторов, включая доступ к медицинской помощи. Эти данные помогут разработать более персонализированные рекомендации для будущих мам.