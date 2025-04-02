Раскрыт механизм возникновения аутизма

Молекулярные биологи из Китая подтвердили, что мутации в гене MDGA2 действительно способствуют развитию аутизма, а также раскрыли механизм появления этих расстройств, связанный с чрезмерно высокой активностью возбуждающих нервных окончаний и со сбоями в работе фермента TrkB. Это открытие позволило ученым подавить развитие аутизма у детенышей мышей, говорится в статье в журнале PLoS Biology.

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«Мы давно знали, что мутации в гене MDGA2 ведут к развитию аутизма, однако механизм его появления оставался загадкой. Мы раскрыли ранее неизвестную функцию этого участка ДНК - он поддерживает нормальную работу сигнальной цепочки, связанной с ферментом TrkB. По этой причине мутации в MDGA2 приводят к некорректной активации TrkB, что повышает активность возбуждающих нейронов», — пояснил профессор Сямэньского университета (Китай) Чжан Юнью, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые совершили это открытие в рамках серии экспериментов на мышах, в ДНК которых содержались поврежденные вариации гена MDGA2 с точечной мутацией, которая достаточно часто встречается среди носителей наследственных форм аутизма. Этот участок ДНК, как объясняют биологи, связан с работой нервных окончаний, однако его точная роль в развитии аутизма не была до конца изучена.

Для получения этих сведений китайские биологи вырастили мышей, у которых была повреждена одна, а не две копии гена MDGA2. Такие грызуны хуже запоминают новую информацию, плохо строят гнезда и относительно редко общаются с сородичами. Ученые проанализировали различия в белковом содержимом нейронов мозга у здоровых мышей и грызунов с мутацией в одной из копий MDGA2, что позволило им выявить различия в долях примерно двух сотен пептидов.

Последующее изучение этих молекул показало, что мутация в этом участке ДНК привела к увеличению в концентрации тех белков, которые связаны с выработкой возбуждающих импульсов в нервных окончаниях. Усиленная выработка этих молекул, как выяснили ученые, была связана с тем, что ген MDGA2 отвечает не только за работу нервных окончаний, но и регулирование активности фермента TrkB, связанного с активацией возбуждающих нейронов.

Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что симптомы аутизма, связанного с мутацией в гене MDGA2, можно подавить, если помешать TrkB взаимодействовать с белком BDNF, который служит главным "активатором" данного фермента. Проведенные ими опыты на мышах показали, что укороченная синтетическая версия белка, за синтез которого отвечает ген MDGA2, нормализует поведение мышат с мутацией в этом участке ДНК. Это открывает дорогу для создания терапий от данной формы аутизма, подытожили биологи.

Об аутизме

По данным ВОЗ, расстройства аутистического спектра встречаются у примерно каждого 100-го ребенка на Земле, при этом число носителей подобных проблем ежегодно повышается на 13%. Сегодня ученые связывают его развитие как с генетическими факторами, так и с различными особенностями микрофлоры, процесса воспитания и другими условиями окружающей среды, где растет ребенок.