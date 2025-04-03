Созданы иммунные клетки, способные бороться с раком «не уставая»

Ученые из Университета Южной Калифорнии создали мощные активируемые ультразвуком иммунные клетки, которые могут атаковать раковые опухоли в течение нескольких дней без перерыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

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В основе нового метода лечения лежит CAR-T-терапия — метод лечения, основанный на использовании собственных клеток пациента. T-лимфоциты извлекаются из организма пациента, модифицируются и вводятся обратно, но уже с усиленной способностью распознавать и атаковать опухолевые клетки.

По словам ученых, обычно модифицированные T-лимфоциты атакуют раковые клетки только в течение 24 часов, после чего погибают. Чтобы «продлить жизнь» иммунным клеткам, ученые изменили их определенным образом и разработали новый метод активации T-лимфоцитов в организме. После локального введения в организм короткие 10-минутные импульсы ультразвука побуждают иммунные клетки работать эффективнее, позволяя им атаковать раковые опухоли в течение как минимум пяти дней.

Исследователи назвали новые клетки «EchoBack-CAR». Их дополнительным преимуществом является безопасность.