Ученые выяснили, как мышцы защищают от диабета

BMC Medicine: сильные мышцы снижают риск развития диабета при плохой генетике
Ученые из Университета Гонконга установили, что высокие показатели мышечной силы связаны со снижением риска развития диабета второго типа независимо от генетической предрасположенности. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.
В исследовании приняли участие 141 848 британцев, у которых изначально не было диабета. Ученые оценили риск развития этого заболевания у каждого испытуемого на основе 138 известных генетических вариантов, связанных с диабетом второго типа. Также у добровольцев попросили пройти тест на силу хвата для того, чтобы подсчитать, насколько мощными были их мышцы.
За участниками наблюдали более семи лет. За период наблюдения диабет развился у 4743 участников. Анализ показал, что у людей с сильными мускулами относительный риск развития заболевания был на 44% ниже, чем у более «слабых» добровольцев. При этом такой защитный эффект проявлялся вне зависимости от наличия генетической предрасположенности к диабету.
Ученые отметили, что мышечную силу можно наработать в ходе физической подготовки. Это значит, что регулярное выполнение физических упражнений выступает эффективным способом защиты от диабета, способным нивелировать влияние «плохой наследственности».