Международная группа ученых из США и Германии выяснила, что длительная практика так называемой трансцендентальной медитации (ТМ) может замедлять биологическое старение и улучшает когнитивные функции. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Biomolecules.

Трансцендентальная медитация была разработана в 1950-х годах в качестве упражнения для борьбы со стрессом. Она не связана с религией или философией, и позиционируется как техника для снятия нервного напряжения.

Специалисты обнаружили, что у людей, регулярно практикующих ТМ, наблюдаются благоприятные изменения на молекулярном уровне. В частности, у них была выявлена пониженная экспрессия генов, связанных с воспалением и стрессом, таких как SOCS3. Это указывает на снижение так называемой «аллостатической нагрузки» — кумулятивного воздействия хронического стресса на организм.

С помощью электроэнцефалографии исследователи установили, что пожилые люди, длительное время практикующие ТМ, демонстрируют скорость обработки информации, близкую к показателям молодых участников исследования. Кроме того, они показали более высокие результаты по шкале интеграции мозга, которая оценивает такие параметры, как время реакции, когерентность мозговых волн и внимание.

Важным маркером снижения стресса стало изменение уровня гормонов. Исследование волос участников показало, что у практикующих ТМ соотношение кортизола (гормона стресса) к его неактивной форме кортизону было значительно ниже, чем у немедитирующих. Это свидетельствует о большей устойчивости к стрессовым воздействиям.

«Полученные данные подтверждают, что трансцендентальная медитация поддерживает здоровое старение на молекулярном уровне», — отметил один из ведущих авторов исследования Супрая Венуганен.

Открытие имеет важное значение для современной медицины и геронтологии, предлагая новый взгляд на немедикаментозные методы поддержания здоровья и продления активного долголетия.