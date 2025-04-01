Создан нейроинтерфейс, читающий мысли паралитиков

Американские нейрофизиологи разработали нейроинтерфейс, способный считывать мысли полных паралитиков и в режиме реального времени выводить их на экран компьютера или озвучивать с минимальной задержкой при помощи нейросети и динамиков. Данная разработка позволит вернуть пациентам утерянный дар речи, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

© ТАСС

"Мы создали систему, которая способна декодировать речь человека из сигналов, полученных при высокоточных замерах активности тех регионов двигательной коры, которые отвечают за формирование звуков речи. Наша система способна подобным образом распознавать более тысячи слов, с минимальной задержкой и выводить их на экран и одновременно озвучивать при помощи динамиков", - говорится в исследовании.

Данная система коммуникации с полными паралитиками была разработана группой американских нейрофизиологов под руководством профессора Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) Эдварда Чанга. Как отмечают исследователи, их разработка лишена основного недостатка всех других подобных устройств - они распознают слова и намерения пациентов с достаточно большой задержкой, что не позволяет использовать их для ведения "живого" диалога.

Профессор Чанг предположил, что скорость работы нейроинтерфейсов можно повысить, если использовать для считывания речи пациента высококачественные сигналы активности двигательной коры их мозга, записанные при помощи сверхплотного набора из нескольких сотен электродов. Руководствуясь этой идеей, ученые заручились поддержкой 47-летней жительницы США, ставшей полным паралитиком 18 лет назад в результате инсульта.

Нейрофизиологи имплантировали в ее мозг набор из 253 электродов и попросили женщину представить, что она вслух произносит набор из 1024 наиболее часто употребляемых слов. В это же время исследователи отслеживали то, как меняется активность ее двигательной коры и размечали записанные данные для их использования в качестве базы данных для обучения системы ИИ, построенной на базе так называемых RNN-T нейросетей, применяемых для перевода онлайн-трансляций.

Данная особенность этой ИИ-системы, как показали последующие опыты, позволяет ей непрерывным образом считывать мысли участницы эксперимента и воспроизводить их без задержек и пауз, мешающих общению. В среднем данный алгоритм способен декодировать порядка 48 слов в минуту, что в разы выше, чем удавалось достичь в прошлом. Это, как надеются ученые, ускорит разработку нейроинтерфейсов, возвращающих паралитикам возможность комфортно общаться с окружающими.