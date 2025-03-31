В России испытывают таблетку от депрессии

Российские исследователи создали инновационный медикамент, способный помочь в борьбе с депрессивными состояниями и тревожными расстройствами. В отличие от зарубежных аналогов, он не вызывает сонливость и абстинентный синдром.

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Елена Якубова, медицинский директор группы компаний «ХимРар», поделилась информацией об этом в беседе с корреспондентом программы «Наука» на телеканале «Россия 24». Разработчики утверждают, что особенность нового средства заключается в его способности воздействовать на различные системы организма человека.

В отличие от существующих аналогов, препарат не провоцирует сонливость и не вызывает абстинентного синдрома. Клинические исследования показали высокую результативность и хорошую переносимость нового изобретения. В настоящее время лекарство зарегистрировано и готовится к применению в клинической практике.