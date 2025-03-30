Ученые обнаружили продукт, который подавляет рост жировых клеток

Японские учёные из Университета Цукубы сделали интересное открытие. Оказалось, что скорлупа и другие части кешью помогают в борьбе с ожирением. Исследователи обнаружили, что экстракты из этих частей растения сдерживают рост жировых клеток и накопление жира.

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В ходе экспериментов учёные заметили, что экстракт из скорлупы кешью особенно эффективен: он останавливает развитие жировых клеток, блокируя определённые процессы в организме.

Экстракт из сушёных плодов кешью тоже оказался полезным, но действует немного иначе — он уменьшает накопление жиров, не мешая образованию новых жировых клеток. А вот экстракт из самого ореха кешью не влияет на рост жировых клеток, зато стимулирует выработку белка, который помогает организму лучше использовать инсулин и сжигать жиры.

Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.