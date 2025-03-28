Найдено лечение для запущенной формы сибирской язвы

Молекулярные биологи из США разработали подход, позволяющий остановить развитие сибирской язвы на последних стадиях, что в прошлом было невозможно сделать при помощи уже существующих лекарств от данной инфекции. Это позволит спасать жизни пациентов с тяжелыми формами сибирской язвы, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.

"Первые симптомы сибирской язвы являются достаточно неспецифическими и похожими на признаки заражения гриппом. По этой причине болезнь часто выявляется слишком поздно для того, чтобы пациенту могли помочь существующая терапия для данной инфекции. Это побуждает нас искать новые методы лечения сибирской язвы на поздних стадиях развития", - пояснил доцент Питтсбургского университета (США) Лю Шихуэй, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Высокая летальность сибирской язвы на поздних стадиях развития инфекции связана с тем, что вызывающие ее микробы вырабатывают токсин, который проникает в клетки и разрушает молекулы ферментов из семейства MAPKK. Эти белки играют важную роль в делении и реакции клеток на стресс, из-за чего их вывод из строя запускает реакцию массового клеточного самоуничтожения и приводит к гибели пациента.

В прошлом медики считали, что процесс нельзя остановить, если молекулы токсинов возбудителя сибирской язвы уже проникли в клетки. Биологи модифицировали геном мышей так, что часть ферментов из семейства MAPKK становилась неуязвимой для действия токсина. Опыты показали, что клетки начинают гибнуть в том случае, если микробу удается вывести из строя разные наборы белков, отвечающих за регуляцию двух клеточных систем - ERK и p38.

Открытие заставило ученых проверить, как изменится реакция клеток людей и мышей на токсины сибирской язвы, если ввести в них вещества, способствующие активации системы ERK, управляющей процессом роста и деления клеток. Опыты показали, что комбинация из трех сигнальных молекул такого рода защитила клетки от гибели, что говорит о возможности спасения жизней пациентов с тяжелыми формами сибирской язвы.

"Мы считали, что порождаемые токсином сибирской язвы повреждения являются необратимыми, так как данное вещество разрезает молекулы белков из семейства MAPKK. По этой причине нас сильно удивило, что определенные типы факторов роста способны заново "включить" систему ERK и спасти клетки от гибели. Сейчас мы работаем над оптимизацией этого подхода для лечения человека", - подытожил Лю Шихуэй.

Сибирская язва - одна из самых распространенных и опасных инфекционных болезней диких животных и скота, способная поражать и человека. Она вызывается бактерией Bacillus anthracis, чье проникновение в организм домашних животных быстро приводит к развитию тяжелой лихорадки и гибели на вторые-третьи сутки после появления первых симптомов болезни. Существующие терапии позволяют лечить сибирскую язву лишь на первых стадиях развития, что вынуждает ученых искать новые формы терапии.