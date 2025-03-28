Ученые нашли способ улучшить препараты на основе серебра

Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" определили способность наночастиц цитрата серебра улучшать долговременную память у животных. Открытие позволит усовершенствовать препараты на основе серебра, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.

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Наночастицы серебра используют при лечении ран и ожогов и при изготовлении медицинских изделий. Ученые также исследуют возможности серебра в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, рассеянного склероза. Однако у этого элемента есть и недостатки - он может негативно воздействовать на центральную нервную систему. Исследователи Курчатовского института в поиске оптимальных форм применения серебра в медицине испытали на животных наночастицы серебра и цитрата серебра (соединение соли серебра и лимонной кислоты).

"У мышей, получавших наночастицы серебра, наблюдали три этапа изменений поведенческих и когнитивных функций. Сначала животные становились более тревожными, затем начинали активнее исследовать окружающую среду, адаптируясь к токсину, а далее их активность снижалась, а долговременная память ухудшалась. Цитрат серебра привел к иному результату: в начале мыши также испытывали тревогу, но затем наблюдалось устойчивое повышение активности, улучшение чувствительности и долговременной памяти", - сообщили в институте.

Эксперименты проводились лабораторией нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств НИЦ "Курчатовский институт". Все животные получали дозы серебра в течение длительного времени, позволяющего проанализировать все стадии адаптации.

"Воздействие серебра является стрессом для нервной системы. Но цитрат серебра вызывает эустресс - то есть "хороший" стресс, активирующий внутренние ресурсы организма. В этом случае повышенная тревожность сменяется компенсаторным улучшением когнитивных функций. А вот наночастицы серебра запасаются в тканях в виде депо ионов, постепенно их высвобождая. Таким образом они индуцируют хронический стресс, который и становится причиной дистресса - декомпенсации и угнетения функций организма. Это мы и наблюдали в форме снижения долговременной памяти лабораторных мышей", - пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории Анна Анциферова, чьи слова приводит пресс-служба института.

Выводы авторов позволят улучшить препараты на основе серебра: исследование доказывает, что хелатный комплекс, которым является цитрат серебра, обладает преимуществом для использования в медицине благодаря меньшему токсическому воздействию и способности улучшать память. Результаты исследования опубликованы в журнале "Биотехнология".